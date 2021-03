Crotone, ds Ursino: “Messias era un ‘giocatore nascosto’ ora è il top in A” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ds del Crotone Beppe Ursino ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, ha parlato del campionato di Serie A e delle prospettive dei calabresi di salvarsi: “È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate. Anche Napoli-Crotone sarà molto difficile, soprattutto perché gli azzurri sono in grandissima forma, mi piacciono come giocano, è una società importante con un allenatore preparato. Noi non guardiamo con timore nessuno, ce la giochiamo. Ounas? L’ambiente di Crotone fa miracoli. Quest’anno ci sono due/tre giocatori molto interessanti, ci punto anche per il futuro. Trovando l’ambiente e la collocazione tattica giusta, come seconda punta, fa molto male". Messias - "In certi campionati, giocatori come lui non si seguono, io li chiamo ‘giocatori nascosti’. Lui giocava in una ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ds delBeppeai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, ha parlato del campionato di Serie A e delle prospettive dei calabresi di salvarsi: “È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate. Anche Napoli-sarà molto difficile, soprattutto perché gli azzurri sono in grandissima forma, mi piacciono come giocano, è una società importante con un allenatore preparato. Noi non guardiamo con timore nessuno, ce la giochiamo. Ounas? L’ambiente difa miracoli. Quest’anno ci sono due/tre giocatori molto interessanti, ci punto anche per il futuro. Trovando l’ambiente e la collocazione tattica giusta, come seconda punta, fa molto male".- "In certi campionati, giocatori come lui non si seguono, io li chiamo ‘giocatori nascosti’. Lui giocava in una ...

