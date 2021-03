Covid: in Lombardia 5.077 nuovi positivi e 100 morti, ricoveri in calo (-21) (2) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati pergià osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - nickbluebox : RT @GianpaoL0: Di chi è la colpa della tremenda situazione causata dal #Covid in #Lombardia? - RunPierwork13 : RT @GianpaoL0: Di chi è la colpa della tremenda situazione causata dal #Covid in #Lombardia? -