Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'Lombardia verso conferma zona rossa'... - ldigiov : RT @SkyTG24: Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - generacomplotti : RT @Affaritaliani: Zona rossa verso la conferma Fontana: su Lombardia fake news -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Non deve essere sfuggito alla Cei che in tema diqualcosa "là fuori" sta andando storto. C'... Significa, stando sempre in Lombardia, che si devono parlare il presidentee l'assessore ...... l'RT sta migliorando, purtroppo sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive', ha concluso. Vaccinazione di massa anti -, ecco come funzionerà in ...Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Purtroppo è ancora alto il numero dei letti occupati in terapia intensiva e negli ospedali. Oggi lo sapremo ma temo che si vada verso una conferma della zona rossa". Lo ...Libri, saggi, persino tesi di laurea, anche a 45 anni di distanza, come accaduto all’Università di Bologna, la scorsa estate. Tutto per raccontare quella “rivoluzione” del ...