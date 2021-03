Coronavirus: Padova, nate prime bimbe con anticorpi da madri vaccinate. Prima volta in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) nate a Padova due bambine con anticorpi contro Covid19 da altrettanti madri immunizzate in gravidanza. Si tratta di due bimbe figlie di due donne medico di Padova. Anna Parolo, immunologa dell’Ulss 6... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 marzo 2021)due bambine concontro Covid19 da altrettantiimmunizzate in gravidanza. Si tratta di duefiglie di due donne medico di. Anna Parolo, immunologa dell’Ulss 6...

