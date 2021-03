AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi' di AstraZeneca 'rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni'. Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Abbiamo gli strumenti e faremo in modo chele' di'rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni'. Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue #astrazeneca - fisco24_info : AstraZeneca: Breton conferma, tutte le dosi restano in Ue: 'Fino a quando la società non onorerà i suoi impegni' - sardanews : AstraZeneca: Breton conferma, tutte le dosi restano in Ue - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue #astrazeneca - libellula58 : RT @francopizzetti: AstraZeneca: Breton conferma, tutte le dosi restano in Ue -