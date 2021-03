Amazon, al via Innovation Award 2021 per consegne ecosostenibili (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è svolto questa mattina, in modalità digitale, l’incontro di presentazione della quinta edizione dell’Amazon Innovation Award, il concorso ideato da Amazon in collaborazione con alcune delle principali università italiane. Quest’anno, per la prima volta, a fianco del Politecnico di Milano e dell’Università di Roma Tor Vergata, risponderà alla sfida anche il Politecnico di Bari. Alla presentazione del contest sono intervenuti Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Italia Logistics, e Marco Ferrara, Amazon Italia Logistics senior manager, i quali hanno presentato il tema scelto per la nuova edizione ed hanno risposto a tutte le domande degli studenti. In questa quinta edizione, i partecipanti, suddivisi in team di massimo 5 studenti, sono chiamati a sfidarsi elaborando un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è svolto questa mattina, in modalità digitale, l’incontro di presentazione della quinta edizione dell’, il concorso ideato dain collaborazione con alcune delle principali università italiane. Quest’anno, per la prima volta, a fianco del Politecnico di Milano e dell’Università di Roma Tor Vergata, risponderà alla sfida anche il Politecnico di Bari. Alla presentazione del contest sono intervenuti Gabriele Sigismondi, responsabile diItalia Logistics, e Marco Ferrara,Italia Logistics senior manager, i quali hanno presentato il tema scelto per la nuova edizione ed hanno risposto a tutte le domande degli studenti. In questa quinta edizione, i partecipanti, suddivisi in team di massimo 5 studenti, sono chiamati a sfidarsi elaborando un ...

