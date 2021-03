Trasporto pubblico locale, sciopero di 24 ore confermato per venerdì (Di giovedì 25 marzo 2021) confermato per venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori del Trasporto pubblico locale. Lo riferiscono Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil trasporti, Faisa - Cisal e Ugl - Fna spiegando che lo stop durerà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021)perlonazionale dei lavoratori del. Lo riferiscono Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil trasporti, Faisa - Cisal e Ugl - Fna spiegando che lo stop durerà ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto pubblico Trasporto pubblico locale, sciopero di 24 ore confermato per venerdì Confermato per venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Lo riferiscono Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil trasporti, Faisa - Cisal e Ugl - Fna spiegando che lo stop durerà 24 ore. 'Nonostante il contratto collettivo di lavoro sia ...

Tpl:sindacati,confermato sciopero nazionale 24 ore domani "Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore, domani, venerdì 26 marzo, di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale". Lo riferiscono unitariamente Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil trasporti, Faisa - Cisal, Ugl - Fna spiegando che "nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel ...

