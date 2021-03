Sulla stessa onda | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 marzo 2021)arriva sua partire da25 marzo 2021: il film di Massimiliano Camaiti con Donatella Finocchiaro inper tutti gli utenti!è il nuovo film italiano cheha rilasciato25 marzo 2021 innel catalogo degli abbonati: pronti per la dramedy con Elvira Camarrone e Christian Roberto? La fine dell'estate, un'isola in Sicilia, un corso di vela. Sara e Lorenzo s'incontrano e s'innamorano immediatamente. Lui è il giovane istruttore, lei l'alunna più testarda. Per entrambi è il primo amore, quello in cui le emozioni viaggiano sempre più veloci. La magia sembra però finire una volta tornati a casa, a Palermo. Sara diventa ...