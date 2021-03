(Di giovedì 25 marzo 2021)- " Insieme a Gaetano Gaudiero saremo in onda con 'La paranza del sabato' dalle 9:00 alle 12:00, tratteremo di attualità e non solo, ci saranno tante sorprese e tutorial. Ci rapporteremo con le ...

Advertising

cn1926it : Raffaella #Fico: “Sono una grande tifosa del #Napoli. #Gattuso? Gli darei una seconda chance” - gilnar76 : Raffaella Fico: “Sono una g ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Raffaella Fico a 'NM': 'Napoli, dopo la sosta sarà importante battere il Crotone, poi contro la Juve come… - juve_magazine : IL PENSIERO - Raffaella Fico a 'NM': 'Napoli, dopo la sosta sarà importante battere il Crotone, poi contro la Juve… - sportli26181512 : Raffaella Fico: 'Io grande tifosa del Napoli. E #Gattuso lo terrei': La showgirl: '#Balotelli in azzurro? Non credo… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

GonfiaLaRete

Lo ha detto la showgirl, ai microfoni di Radio Marte . Sull'eventuale arrivo di Balotelli in azzurro, di cui è stata fidanzata e da cui ha avuto una figlia, in azzurro: " Mario al ...La nuova vita professionale diinizia dalla radio. La ex compagna di Mario Balotelli riparte da Radio Marte , una delle radio private campane più seguite, con un programma on - air ogni sabato, dal 27 marzo per 8 ...Sull'ottimo momento del Napoli la Fico ha rivelato di essere " fiduciosa, dopo che la squadra si è risollevata. E' stata sfortunata a causa degli infortuni ma c'è la possibilità di recuperare e spero ...'Momento del Napoli? Sono fiduciosa, la squadra si è risollevata' ha commentato la showgirl Raffaella Fico, nuova speaker di Radio Marte.