Lombardia: si dimettono in blocco tutti i membri del Cda di Aria (Di giovedì 25 marzo 2021) tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione di Aria Spa, l'azienda della Regione che si è finora occupata della prenotazione del vaccino anti - Covid, si sono oggi dimessi proprio come richiesto ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021)del Consiglio d'Amministrazione diSpa, l'azienda della Regione che si è finora occupata della prenotazione del vaccino anti - Covid, si sono oggi dimessi proprio come richiesto ...

Advertising

globalistIT : #Lombardia: si dimettono in blocco tutti i membri del Cda di #Aria - robertina19899 : Si dimettono tutti i vertici di Aria, ok ma Fontana invece quando si dimetterà? #vaccini #Lombardia - mindgap_1 : @MediasetTgcom24 Mentre Fontana/Moratti/bertolaso, veri autori di questo schifo in Lombardia quando si dimettono? - masnuccio : Quando si dimettono Fontana e tutta la giunta di centro-destra della #Lombardia? #FontanaDimettiti #Fontanavattene - RobertoAgo1 : @cpetruccioli @GuidoCrosetto @EugenioGiani Ma perché in #lombardia non si dimettono tutti -