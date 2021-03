Lockdown anche dopo Pasqua ma parrucchieri aperti. Un piano per tornare a scuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi sperava in un allentamento delle restrizioni imposte dal Governo dopo Pasqua sembra destinato a rimanere deluso. La situazione epidemiologica e il ritardo nelle vaccinazioni non consentirebbero un ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi sperava in un allentamento delle restrizioni imposte dal Governosembra destinato a rimanere deluso. La situazione epidemiologica e il ritardo nelle vaccinazioni non consentirebbero un ...

Advertising

stebellentani : La conferenza tedesca delle 12 chiuderà anche per l'Europa, ultimo continente rimasto a combattere il virus a colpi… - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - TgLa7 : La cancelliera tedesca Angela #Merkel intende #prolungare il #lockdown anche per il mese di #aprile. - gimmenuggiess : RT @leehyya: vi prego di leggere, vi rubo solo 2 minuti ??? - farfalladiferro : RT @vaanished: entrambi gli estremismi, sia di chi lo eleva anche se dice A, sia di chi lo odia e gli augura la morte pur non avendo detto… -