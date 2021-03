Il giudice di Milano sul Covid | non c' è obbligo di dire verità nell' autocertificazione

Advertising

... si inserisce una sentenza del Gup diAlessandra Del Corvo, che ha assolto 'perché il fatto ... Il giovane era accusato di falso a seguito di un controllo proprio un anno fa, ma ilha ......durante un controllo anti - Covid a. "Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge", recita la motivazione del gup Alessandra Del Corvo. Per il, si ...Un giovane ragazzo aveva mentito dicendo che doveva recarsi sul posto di lavoro. Il Gup:"Ha mentito per non ricevere multe, ma nessuna legge prevede che si debba dire per forza la verità" ...Lo ha stabilito una sentenza di un giudice del Tribunale di Milano in un processo a un giovane di 24 anni ...