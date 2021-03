Covid, Draghi: “Mai così consapevoli importanza salute e ricerca” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la salute, e di quanto lo sia la ricerca che la garantisce. Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, la ricerca scientifica e clinica ci hanno indicato la strada per uscire dalla pandemia”. così Mario Draghi, intervenendo con un videomessaggio alla cerimonia di premiazione dei 133 ricercatori sostenuti dalla Fondazione Umberto Veronesi. “Dietro alle scoperte e i progressi scientifici – prosegue il premier, ricordando il “grande medico ed amico Umberto, la cui memoria è sempre vicina al mio cuore”- ci sono il lavoro e lo studio di tanti, a partire dai giovani ricercatori: a loro va il mio incoraggiamento e la mia stima. Il loro impegno è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la, e di quanto lo sia lache la garantisce. Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, lascientifica e clinica ci hanno indicato la strada per uscire dalla pandemia”.Mario, intervenendo con un videomessaggio alla cerimonia di premiazione dei 133tori sostenuti dalla Fondazione Umberto Veronesi. “Dietro alle scoperte e i progressi scientifici – prosegue il premier, ricordando il “grande medico ed amico Umberto, la cui memoria è sempre vicina al mio cuore”- ci sono il lavoro e lo studio di tanti, a partire dai giovanitori: a loro va il mio incoraggiamento e la mia stima. Il loro impegno è ...

