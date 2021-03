Corriere: Lotito indispettito, sospetta che Inzaghi prenda tempo perché aspetta Juve e Napoli (Di giovedì 25 marzo 2021) “Tra Lotito e Inzaghi è sceso il gelo“. Lo scrive il Corriere Roma raccontando i rapporti “di estrema freddezza” tra il presidente della Lazio e il suo allenatore. Una freddezza dimostrata nelle parole con cui, ieri, ha risposto alla questione del rinnovo: ““. Il quotidiano scrive: “Lotito è indispettito (eufemismo) perché Inzaghi non ha stretto i tempi quando gli è stata inviata una bozza del nuovo contratto. Comincia a sospettare che l’allenatore stia prendendo tempo perché aspetta una soluzione diversa dalla Lazio: la Juventus più del Napoli, al di là delle ovvie dichiarazioni con le quali Nedved ieri ha confermato la totale fiducia del club in Pirlo. Frasi dovute ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) “Traè sceso il gelo“. Lo scrive ilRoma raccontando i rapporti “di estrema freddezza” tra il presidente della Lazio e il suo allenatore. Una freddezza dimostrata nelle parole con cui, ieri, ha risposto alla questione del rinnovo: ““. Il quotidiano scrive: “(eufemismo)non ha stretto i tempi quando gli è stata inviata una bozza del nuovo contratto. Comincia are che l’allenatore stia prendendouna soluzione diversa dalla Lazio: lantus più del, al di là delle ovvie dichiarazioni con le quali Nedved ieri ha confermato la totale fiducia del club in Pirlo. Frasi dovute ...

Advertising

napolista : Corriere: #Lotito indispettito, sospetta che #Inzaghi prenda tempo perché aspetta #Juve e #Napoli Gelo tra il patr… - foreverPIGRO : @federico_lotito @Corriere No infatti meglio metterli su un mille senza tuta, senza casco e farli girare su una str… - federico_lotito : @Corriere poi uno va al supermercato, non funzionano i collegamenti e siamo nella cacca. - giuggiup : Ma se Cairo voterà si come Lotito @Gazzetta_it @Corriere e @BarigelliS la finiranno di cagarci il cazzo ogni santo… - federico_lotito : @Corriere perché mettere dei bambini su delle minicross, fin dalla tenera età, anche con casco, è una cosa buona e positiva? -