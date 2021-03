Cashback, ora si ottiene anche con la carta di pagamento del supermercato: le novità (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo aggiornamento dell’app IO ha introdotto le carte emesse dalle principali Gdo: Conad, Coop ed Esselunga Leggi su corriere (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo aggiornamento dell’app IO ha introdotto le carte emesse dalle principali Gdo: Conad, Coop ed Esselunga

Advertising

Corriere : Cashback, ora si può ottenere anche con le carte di pagamento dei supermercati - BlogProvvisorio : La svolta è arrivata quasi un mese dopo, con la versione 1.23.0 “se la tua banca è supportata, ora puoi aggiungere… - gianlucaposer : Wow Rosato ora a @Ariachetira vorrebbe togliere i fondi del #cashback che incentiva pagamenti elettronici dando sol… - lubalix : e niente 2 mesi di acquisti fatti con la carta apposta per avere il cashback di stato e ora scopro che non sono sta… - Turi_000 : @Misurelli77 Come no...si è visto quanto bene stavamo andando tra Primule, Cashback e piani inesistenti... Ora alme… -