Ambulanti di sagre e fiere in protesta | Corsini li riceve | ' Ci ha garantito 1 milione Noi senza stipendio da oltre un anno'

(Di giovedì 25 marzo 2021)a rischio, lapacifica per le concessioni 2021 - VIDEO 9 gennaio 2021vestiti a lutto, Piazza Maggiore diventa cimitero: 'Non siamo neppure contemplati nei ristori' 18 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti sagre

BolognaToday

Chiediamo equità' - VIDEO 20 marzo 2021a lutto in Piazza Maggiore: 'Stiamo celebrando il ... gli artigiani dei mercatini di via Altabella e dellepaesane, i titolari di tanti truck di ...'Al collasso non ci sono solo i mercati, ma anche fiere,e feste, che hanno visto nell'anno 2020 e inizio 2021 un forte ridimensionamento. Ascoltare il grido d'allarme lanciato dagli...Duecento manifestanti sotto la Regione hanno incontrato il governatore Acquaroli: "Ora serve un anno bianco del commercio" ...Duecento manifestanti sotto la Regione hanno incontrato il governatore Acquaroli: "Ora serve un anno bianco del commercio" ...