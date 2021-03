Usb: domani in viale Manzoni manifestazione assistenti educativi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “domani dalle 10 alle 12 Usb sara’ davanti al Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, in viale Manzoni, insieme alle lavoratrici ed ai lavoratori AEC/OEPA del Terzo Settore per dire basta agli appalti e per sostenere la reinternalizzazione dei servizi essenziali. La scuola non si appalta e finche’ i servizi essenziali saranno gestiti dai privati, la qualita’ dei servizi sara’ bassa anche per l’utenza.” “L’alunno con disabilita’ non ha diritto, durante la chiusura o apertura parziale della scuola, alla continuita’ relazionale e di percorso lavorativo con il proprio assistente per la comunicazione e autonomia AEC/OEPA e l’operatore non ha diritto di continuare ad essere lavoratore e professionista.” “Con questa seconda chiusura sono riemerse tutte le criticita’ che il servizio presenta: l’assistente spesso non viene ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “dalle 10 alle 12 Usb sara’ davanti al Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, in, insieme alle lavoratrici ed ai lavoratori AEC/OEPA del Terzo Settore per dire basta agli appalti e per sostenere la reinternalizzazione dei servizi essenziali. La scuola non si appalta e finche’ i servizi essenziali saranno gestiti dai privati, la qualita’ dei servizi sara’ bassa anche per l’utenza.” “L’alunno con disabilita’ non ha diritto, durante la chiusura o apertura parziale della scuola, alla continuita’ relazionale e di percorso lavorativo con il proprio assistente per la comunicazione e autonomia AEC/OEPA e l’operatore non ha diritto di continuare ad essere lavoratore e professionista.” “Con questa seconda chiusura sono riemerse tutte le criticita’ che il servizio presenta: l’assistente spesso non viene ...

Ultime Notizie dalla rete : Usb domani Toscana Handling: domani in piazza a Firenze Domani alle 10:00 in via dei Gondi, nei pressi di piazza Signoria, presidio organizzato dalla confederazione USB di Firenze, per dare ulteriore forza alla mobilitazione contro la vendita di Toscana ...

ArcelorMittal, cede una parte del piano calpestio Da qui l'esigenza di denunciare in Procura quanto sta accadendo: a questo l'Usb provvederà già nella giornata di domani depositando il documento del 25 gennaio".

"LOTTO MARZO", USB: DOMANI SCIOPERO GENERALE IN VAL DI SANGRO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo Abruzzoweb.it Toscana Handling: domani in piazza a Firenze Domani alle 10:00 in via dei Gondi, nei pressi di piazza Signoria, presidio organizzato dalla confederazione USB di Firenze, per dare ulteriore forza alla mobilitazione contro la vendita di Toscana Ae ...

Giraservice, protesta lavoratori: occupati uffici della sede principale Dopo la rescissione del contratto, da parte del Consorzio Unico Campania, i lavoratori chiedono garanzie occupazionali ...

