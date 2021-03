**Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (9) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - "Occorre che l'Unione Europea lavori a proposte concrete per una “agenda positiva” che favorisca una dinamica costruttiva, anche in chiave di stabilità regionale. In altre parole è facile coltivare le contrapposizioni in questi campi, è molto meglio cercare di costruire i rapporti futuri. Ci sono molti i temi su cui questo atteggiamento positivo è importante. Il primo è lo spazio di collaborazione sulle migrazioni, sulla lotta al terrorismo, sull'unione doganale". "A questo proposito, ho esaminato ieri con il Presidente Erdogan l'importanza di evitare iniziative divisive e l'esigenza di rispettare i diritti umani - dice Draghi, dopo la telefonata di ieri in cui non ha mancato di esprimere la preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia -. L'abbandono turco della Convenzione di Istanbul rappresenta un grave passo indietro. La protezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - "Occorre che l'Unione Europea lavori a proposte concrete per una “agenda positiva” che favorisca una dinamica costruttiva, anche in chiave di stabilità regionale. In altre parole è facile coltivare le contrapposizioni in questi campi, è molto meglio cercare di costruire i rapporti futuri. Ci sono molti i temi su cui questo atteggiamento positivo è importante. Il primo è lo spazio di collaborazione sulle migrazioni, sulla lotta al terrorismo, sull'unione doganale". "A questo proposito, ho esaminato ieri con il Presidente Erdogan l'importanza di evitare iniziative divisive e l'esigenza di rispettare i diritti umani - dice, dopo la telefonata di ieri in cui non ha mancato di esprimere la preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia -. L'abbandono turco della Convenzione di Istanbul rappresenta un grave passo indietro. La protezione ...

