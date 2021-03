"Si prenda una laurea", "Non mi tappa la bocca": scontro tra Bassetti e la Ventura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novella Toloni La conduttrice ha svelato di essersi sottoposta alla profilassi anti-Covid pur non avendo i sintomi del virus e l'infettivologo è sbottato: "Un errore prescrivergliela e nel servizio pubblico non si può fare informazione sbagliata" Sono volati stracci tra Matteo Bassetti e Simona Ventura nell'ultima puntata di Cartabianca. La conduttrice e l'infettivologo sono stati ospiti della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ma dopo un iniziale dibattito, sono arrivati a uno scontro verbale a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla Ventura sulle cure a cui si è sottoposta per guarire dal Covid-19. In collegamento esterno dalla sua abitazione, Simona Ventura ha raccontato la lunga positività al coronavirus, parlando della sua esperienza personale. Nel raccontare ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novella Toloni La conduttrice ha svelato di essersi sottoposta alla profilassi anti-Covid pur non avendo i sintomi del virus e l'infettivologo è sbottato: "Un errore prescrivergliela e nel servizio pubblico non si può fare informazione sbagliata" Sono volati stracci tra Matteoe Simonanell'ultima puntata di Cartabianca. La conduttrice e l'infettivologo sono stati ospiti della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ma dopo un iniziale dibattito, sono arrivati a unoverbale a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dallasulle cure a cui si è sottoposta per guarire dal Covid-19. In collegamento esterno dalla sua abitazione, Simonaha raccontato la lunga positività al coronavirus, parlando della sua esperienza personale. Nel raccontare ...

