Punto e a capo. Bibi minaccia un altro voto (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo aver corso veloce da mercoledì sera fino a ieri mattina, lo scrutinio in Israele si è fermato all'89%. Sarà completato solo questa sera e includerà anche i 450mila voti espressi nei seggi speciali da militari, detenuti, malati di Covid e persone in quarantena. Oggi perciò dominerà ancora l'incertezza sui risultati definitivi delle elezioni di martedì per il rinnovo della Knesset. Un voto che non ha risolto lo stallo politico che ha portato gli israeliani alle urne per quattro volte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

