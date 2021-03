(Di mercoledì 24 marzo 2021) Novella Toloni L'artista è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking e diffamazione.avrebbeto un'ex, anche lei cantante, con telefonate e messaggi arrivando a minacciarla di divulgare video privati Chiamate nel cuore della notte, messaggi deliranti, insulti e minacce di pubblicare video personali e privati pur di ritornare con lei. Sono le accuse pesanti che Angelica S. ha mosso nei confronti die che sono finite nel fascicolo della denuncia che la donna, ex compagna di Marco Castoldi, ha sporto alla procura di Monza, che ha aperto un’inchiesta arrivata in tribunale.nega di averlata e minacciata, ma intanto il Procura hail rinvio a giudizio per il cantante per stalking e diffamazione. nodo 1867867 I fatti ...

CaffeFou : 'Perseguita la ex, va processato'. Chiesto il processo per Morgan -

