Napoli | Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo | non recupera dall’infortunio

Amirlascia il ritiro del Kosovo. Il difensore non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare Amirlascia il ritiro del Kosovo e torna a. Il difensore, come comunicato dalla Federazione kosovara, non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare. "Il difensore della Nazionale del ...Impossibilitato dal recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di essere della partita,tornerà nel suo club, il, per proseguire con la guarigione dell'infortunio ". L'ex ...Amir Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo e torna a Napoli. Il difensore, come comunicato dalla Federazione kosovara, non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare. «Il difensore della Nazionale ...Amir Rrahmani non ha recuperato dall'infortunio al bicipite femorale ed ha quindi abbandonato il ritiro del Kosovo, di cui è Capitano.