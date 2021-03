Lazio, ecco i possibili sostituti di Inzaghi: la situazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d’addio ecco i possibili sostituti La querelle rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio stenta a placarsi, con le parti che ancora non hanno raggiunto un accordo. Da mesi la firma appare una formalità, ma il tempo passa e non c’è ancora niente di ufficiale. Il tecnico è legatissimo all’ambiente, ha riportato in alto la Lazio, a un passo dallo Scudetto e al ritorno in Champions. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Secondo Il Tempo filtra ottimismo per la buona riuscita del piano rinnovo, ma iniziano già a circolare i nomi del possibile sostituto. In Serie A si parla di Gattuso, Juric, Gotti e De Zerbi. Più distanti Italiano e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), il rinnovo diè in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d’addioLa querelle rinnovo tra Simonee lastenta a placarsi, con le parti che ancora non hanno raggiunto un accordo. Da mesi la firma appare una formalità, ma il tempo passa e non c’è ancora niente di ufficiale. Il tecnico è legatissimo all’ambiente, ha riportato in alto la, a un passo dallo Scudetto e al ritorno in Champions. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Secondo Il Tempo filtra ottimismo per la buona riuscita del piano rinnovo, ma iniziano già a circolare i nomi del possibile sostituto. In Serie A si parla di Gattuso, Juric, Gotti e De Zerbi. Più distanti Italiano e ...

Advertising

paolorm2012 : Coronavirus, tutti i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer e Astrazeneca, ecco dove farli e di che tipo… - raffaellasalato : RT @paolorm2012: Lazio in zona arancione? La pressione sugli ospedali è alta: ecco perché la regione può restare in fascia rossa https://t.… - paolorm2012 : Lazio in zona arancione? La pressione sugli ospedali è alta: ecco perché la regione può restare in fascia rossa… - ClaudioCiolli : RT @romatoday: Lazio in zona arancione, cala l'indice Rt: ecco perché può cambiare la fascia - AleRienzi : RT @romatoday: Lazio in zona arancione? La pressione sugli ospedali è alta: ecco perché la regione può restare in fascia rossa https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ecco Lazio, ecco i possibili sostituti di Inzaghi: la situazione Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d'addio ecco i possibili ...

Lazio, tre nomi 'olandesi' per la difesa SENESI - Infine, ecco il terzo profilo 'olandese' finito nel mirino della Lazio. Si tratta di Marcos Senesi , anche lui mancino come gli altri due e argentino come Martinez. Classe '97, alto 1,85, è ...

Lazio, ecco Floriani Mussolini: primo contratto da professionista Corriere dello Sport.it Lazio, ecco i possibili sostituti di Inzaghi: la situazione Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d’addio ecco i possibili sostituti La querelle rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio stenta a placarsi, con le parti ...

Lazio, tre nomi ‘olandesi’ per la difesa SENESI – Infine, ecco il terzo profilo “olandese” finito nel mirino della Lazio. Si tratta di Marcos Senesi, anche lui mancino come gli altri due e argentino come Martinez. Classe ’97, alto 1,85, è il ...

, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d'addioi possibili ...SENESI - Infine,il terzo profilo 'olandese' finito nel mirino della. Si tratta di Marcos Senesi , anche lui mancino come gli altri due e argentino come Martinez. Classe '97, alto 1,85, è ...Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d’addio ecco i possibili sostituti La querelle rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio stenta a placarsi, con le parti ...SENESI – Infine, ecco il terzo profilo “olandese” finito nel mirino della Lazio. Si tratta di Marcos Senesi, anche lui mancino come gli altri due e argentino come Martinez. Classe ’97, alto 1,85, è il ...