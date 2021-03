Harry trova lavoro dirigente in una startup della Silicon Valley (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex reale si sta ambientando nella nuova vita californiana Harry e Meghan di cui ormai da settimane si parla ininterrottamente ormai vivono la loro vita lontano da Buckingham. Nelle ultime ore è anche uscita la notizia che il figlio di Carlo e Diana, ha trovato lavoro. Harry sarà dirigente in una start up della Silicon Vallery. Una piccola realtà lavorativa dedita, non a caso, alla salute e al benessere mentale, tematica di cui lui e l’ex attrice di Suits hanno dimostrato di essere molti attenti. “Voglio contribuire a lasciare un segno – ha detto – nella vita delle persone. Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore”. L’azienda, BetterUp, ha prontamente inserito il nome dell’ex reale tra i ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex reale si sta ambientando nella nuova vita californianae Meghan di cui ormai da settimane si parla ininterrottamente ormai vivono la loro vita lontano da Buckingham. Nelle ultime ore è anche uscita la notizia che il figlio di Carlo e Diana, hatosaràin una start upVallery. Una piccola realtà lavorativa dedita, non a caso, alla salute e al benessere mentale, tematica di cui lui e l’ex attrice di Suits hanno dimostrato di essere molti attenti. “Voglio contribuire a lasciare un segno – ha detto – nella vita delle persone. Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore”. L’azienda, BetterUp, ha prontamente inserito il nome dell’ex reale tra i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp, una 'unicorn' da oltre un miliardo di… - repubblica : Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley - 361_magazine : #Harry ha trovato lavoro - LaStampa : Harry trova lavoro nella Silicon Valley per un start up sul benessere psicologico - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp, una 'unicorn' da oltre un miliardo di dolla… -