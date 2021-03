Consulta: Maria Falcone, 'errore imperdonabile indebolire normativa costata sangue' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - “Consentire a un boss ergastolano che non abbia mai intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia di godere di permessi premio sarebbe un clamoroso arretramento nella lotta a Cosa nostra”. Lo dice Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci e presidente della Fondazione che del giudice porta il nome, intervenendo sulla questione dell'ergastolo ostativo per i mafiosi sulla quale la Corte Costituzionale si pronuncerà dopo Pasqua. “Nella nostra legislazione ci sono punti fermi come l'ergastolo ostativo e il carcere duro che sono frutto del lavoro e dell'esperienza dei tanti servitori dello Stato che al contrasto ai clan hanno dedicato la vita – spiega – indebolire una normativa costata sangue e sacrifici e in grado di far mettere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - “Consentire a un boss ergastolano che non abbia mai intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia di godere di permessi premio sarebbe un clamoroso arretramento nella lotta a Cosa nostra”. Lo dice, sorella del magistrato ucciso a Capaci e presidente della Fondazione che del giudice porta il nome, intervenendo sulla questione dell'ergastolo ostativo per i mafiosi sulla quale la Corte Costituzionale si pronuncerà dopo Pasqua. “Nella nostra legislazione ci sono punti fermi come l'ergastolo ostativo e il carcere duro che sono frutto del lavoro e dell'esperienza dei tanti servitori dello Stato che al contrasto ai clan hanno dedicato la vita – spiega –unae sacrifici e in grado di far mettere a ...

