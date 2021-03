“C’è il sangue, chiamate il medico!”. Gemma Galgani, l’incidente a UeD davanti a tutti. Si preoccupa anche Tina, non solo Maria (Di mercoledì 24 marzo 2021) Momento decisamente no per Gemma Galgani. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante il dating show di Maria De Filippi. La donna era intenta a scendere le scale del programma di Canale 5, quando improvvisamente è inciampata ed è precipitata a terra. In studio immediata la preoccupazione dei presenti e anche Tina Cipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché la caduta è stata immediata, senza preavviso. Il suo ingresso è stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondo dopo sarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era proprio a ridosso della torinese. Maria De Filippi si è subito sincerata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Momento decisamente no per. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante il dating show diDe Filippi. La donna era intenta a scendere le scale del programma di Canale 5, quando improvvisamente è inciampata ed è precipitata a terra. In studio immediata lazione dei presenti eCipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché la caduta è stata immediata, senza preavviso. Il suo ingresso è stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondo dopo sarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era proprio a ridosso della torinese.De Filippi si è subito sincerata ...

