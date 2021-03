Stefano | trafitto dal guard rail a 32 anni | chiesto il processo per il sindaco di Treviglio

(Di martedì 23 marzo 2021) Rischiano ilper omicidio colposo ildiJuri Imeri e due dipendenti del comune per l’incidente mortale diIacobone, ex campione di nuoto deceduto a soli 32il 21 marzo 2019., originario di Cornaredo (Milano) ma da una decina d’residente a, intorno alle 2 stava tornando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Bacco Matto di Bergamo. Faceva il cameriere per arrotondare, mentre di giorno allenava i Master di nuoto nella piscina comunale, forte della sua esperienza in vasca che l’aveva portato anche a indossare la cuffia della Nazionale. Lungo l’ex Statale 42, proprio a pochi minuti dal suo appartamento, fu vittima di un colpo di sonno che fece sbandare la sua Peugeot ...

Il sindaco di Treviglio Juri Imeri e due dipendenti del comune imputati per la morte del nuotatore Stefano Iacobone, deceduto a causa di un incidente d'auto in cui era rimasto trafitto da un guard-rail. Nei giorni scorsi il pubblico ministero Antonio Pansa ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale.