Risorse Ue | l’auspicio di De Luca | “Emerga una vera spinta patriottica”

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Decidere quello che deve essere il mezzogiorno significa decidere cosa deve essere l’Italia nel futuro. Siamo passati dal 4-4,5% del mercato mondiale a meno dell’1,8, siamo stai scavalcati come pil da tanti altri Paesi e il Sud non ha ancora recuperato i posti di lavoro perduti nella crisi del 2009-2010. E il divario demografico rischia di tramutarsi in un problema di desertificazione del Sud. Per me quindi è indispensabile avere almeno il 50% delle“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenendo ai lavori della prima giornata di ‘Sud – Progetti per ripartire‘ -, iniziativa di ascolto e confronto promossa in vista dell’elaborazione del Pnrr e della definizione dell’accordo di partenariato. “A me piacerebbe che nel nostro Paese emergesse una...