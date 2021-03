Piombino, Jindal non investe, sindacati dal prefetto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di fronte all’assai presunto piano industriale delle Acciaierie di Piombino, che in sostanza prevede che Sajjan Jindal non tiri fuori un solo euro, chiedendo al tempo stesso allo Stato dai 238 ai 288 milioni, più altri cinque anni di cassa integrazione per i quasi 1.900 addetti diretti dello stabilimento, più gli sconti sul costo dell’energia, oggi entra in scena anche il prefetto livornese Paolo D’Attilio. E’ a lui che le segreterie provinciali di Fiom Fim e Uilm si sono rivolte, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di fronte all’assai presunto piano industriale delle Acciaierie di, che in sostanza prevede che Sajjannon tiri fuori un solo euro, chiedendo al tempo stesso allo Stato dai 238 ai 288 milioni, più altri cinque anni di cassa integrazione per i quasi 1.900 addetti diretti dello stabilimento, più gli sconti sul costo dell’energia, oggi entra in scena anche illivornese Paolo D’Attilio. E’ a lui che le segreterie provinciali di Fiom Fim e Uilm si sono rivolte, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Piombino, settimana decisiva per il futuro delle acciaierie Al presidio permanente dei sindacati confederati, si aggiunge il volantinaggio di Usb. Sullo sfondo il ruolo dello Stato e la commessa di binari per Rfi che vale un miliardo. di Sara Polica

