Non riscuotono i debiti dai cittadini morosi e creano un danno erariale al Comune | sequestrati beni per 1 | 4 milioni a due dirigenti

danno erariale al Comune di Civitavecchia, sequestrati bene per 1,4 milioni di euro tra immobili, motocicli e autovetture di lusso. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo ante causam nei confronti di due persone. Si tratta di un liquidatore e di un dirigente pro tempore di una società partecipata dal Comune di Civitavecchia, entrambi ritenuti responsabili di un danno di oltre 2 milioni di euro per le casse dell'ente locale. danno erariale al Comune di Civitavecchia Il provvedimento scaturisce da accertamenti delegati dalla magistratura contabile alle Fiamme Gialle ...

