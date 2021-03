Leonardo Da Vinci era dislessico? Uno studio svela il “segreto” del genio fiorentino (Di martedì 23 marzo 2021) Leonardo era dislessico? Ad oltre 500 anni dalla morte una ricerca, pubblicata su “Brain” nel 2019, portata avanti dall’Università di Pavia e dal King’s College di Londra, ha posto l’attenzione sul modo di lavorare del genio fiorentino, sulla base dei dati storici e delle cronache dell’epoca, arrivando ad un’ipotesi sorprendente. Secondo gli studiosi l’artista potrebbe essere stato affetto da ADHD, un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. La prova arriverebbe sia dalla sua straordinaria creatività, sia dal fatto che era in grado di progettare contemporaneamente più opere. Leonardo tendeva spesso a rinviare i suoi lavori e talvolta li lasciava incompleti. leggi anche l’articolo —> 2021 anno di Dante, l’iniziativa della Crusca: pubblicata ogni giorno una sua ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021)era? Ad oltre 500 anni dalla morte una ricerca, pubblicata su “Brain” nel 2019, portata avanti dall’Università di Pavia e dal King’s College di Londra, ha posto l’attenzione sul modo di lavorare del, sulla base dei dati storici e delle cronache dell’epoca, arrivando ad un’ipotesi sorprendente. Secondo glisi l’artista potrebbe essere stato affetto da ADHD, un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. La prova arriverebbe sia dalla sua straordinaria creatività, sia dal fatto che era in grado di progettare contemporaneamente più opere.tendeva spesso a rinviare i suoi lavori e talvolta li lasciava incompleti. leggi anche l’articolo —> 2021 anno di Dante, l’iniziativa della Crusca: pubblicata ogni giorno una sua ...

