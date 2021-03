La canzone umoristica di Nicola Salvati e Maurizio Apicella

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Da domenica 28, sarà possibile trovare sul YouTube il video E non sta bene targato La. Non si arresta la chiave comico-satirica del duo fondato da, che ritornano insieme in un video realizzato a distanza di massima sicurezza;si trova infatti sul confine sloveno, mentreè barricato in casa con la sua mascherina. Al montaggio il giovane Antonio. Il brano scelto è la famosa E non sta bene di Pisano & Cioffi, nel repertorio de Ladal suo primo spettacolo tenuto a Roccapiemonte nel 2017 riscuotendo un discreto successo che ha permesso al duo di continuare a ...