Inghilterra | infortunio per Greenwood | salterà la fase a gironi dell’Europeo U-21

Advertising

sportface2016 : #Inghilterra Infortunio per Mason #Greenwood: l'attaccante del Manchester United salterà la fase a gironi dell'Eu… - MusticaG : Polemiche in #Inghilterra dopo l’infortunio a #RuiPatricio. Nel mirino la regola che vede i guardalinee aspettare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra infortunio

ZON.it

Complice un gravee l'esplosione definitiva di Chiellini, Boumsong sarà relegato in ... Voto al bidone: 8 18 THOMAS HITSLPERGER: In Germania e insi è costruito la fama di ottimo ...Commenta per primo L'perde uno dei suoi migliori giocatori per l'Europeo Under 21 : a causa di un, è stato escluso dalla lista l'attaccante del Manchester United Mason Greenwood.Gli azzurrini di Nicolato affronteranno domani alle 18 la Repubblica Ceca: “Avversari esperti ma ci proveremo” Al via domani l’Italia Under 21 inizia il suo percorso nella fase finale. Zappa e compagn ...La squadra allenata Aidy Boothroyd dovrà fare a meno di Mason Greenwood costretto a dire addio alla competizione a causa di un infortunio ... ma visto che l’Inghilterra dovrà giocare tre partite in ...