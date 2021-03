Ibrahimovic: “Mi piace il progetto del Milan. Gioco finché posso” (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo essersi preso il Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole riprendersi anche la nazionale. L’attaccante svedese, nella giornata di ieri ha sostenuto una conferenza stampa in occasione del suo ritorno con la selezione svedese. Milan: Thauvin resta l’obiettivo numero uno Ibrahimovic: obiettivo Mondiale 2022? Il numero 11 rossonero, ha parlato così in conferenza stampa in occasione del suo ritorno in nazionale: “Non vengo qui perché sono Zlatan o Ibrahimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo. Più invecchio e più ho pazienza. Sia dentro che fuori dal campo. Il negativo è un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo essersi preso il, Zlatanvuole riprendersi anche la nazionale. L’attaccante svedese, nella giornata di ieri ha sostenuto una conferenza stampa in occasione del suo ritorno con la selezione svedese.: Thauvin resta l’obiettivo numero uno: obiettivo Mondiale 2022? Il numero 11 rossonero, ha parlato così in conferenza stampa in occasione del suo ritorno in nazionale: “Non vengo qui perché sono Zlatan o. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo. Più invecchio e più ho pazienza. Sia dentro che fuori dal campo. Il negativo è un ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in confer… - IbraSupremacy92 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… - Laila21320996 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… - Mohamed_w2ael : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… - garbadaru : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… -