Ghost | stasera in tv un intramontabile classico della commedia romantica e fantastica

Bisogna ammetterlo: a trent'anni di distanza Ghost – Fantasma (1990) continua a funzionare egregiamente. È uno dei pochi film di quell'epoca ancora capace di reggere una prima serata televisiva, come accade oggi su Canale 5 alle 21.20. E, sia detto en passant, il fatto che un altro evergreen della stessa età capace del medesimo exploit sia Dirty Dancing, dovrebbe dirci qualcosa sul sottovalutato divismo di un attore scomparso troppo presto, Patrick Swayze, protagonista di entrambe le pellicole. Qual è però il segreto del successo di un film che all'uscita sbancò a sorpresa il botteghino statunitense, guadagnando quasi 220 milioni di dollari? In grado di convincere pure la sussiegosa Academy a riconoscergli 5 nomination e due premi Oscar: uno alla non protagonista Whoopi Goldberg, per il personaggio d'una finta medium; l'altro, per la sceneggiatura ...

