Daniela Christiansson | lo scatto retrò di lady Lopez conquista il web FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 23 marzo 2021)incanta il web. La modella ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unodallo stile, che la ritrae in costume sul bordo della piscina.non casuale, pubblicata dalla compagna dell’attaccante Maxiin occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, sottolineando l’importanza di non sprecare il bene più prezioso. Il fisico mozzafiato della modella non è passato inosservato, per la gioia dei numerosi followers. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eco-friendly & Healthy Model (@) SportFace.