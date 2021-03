Covid in Campania, primi pazienti trattati con gli anticorpi monoclonali (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre in Campania si supera la quota di 5mila morti per il Covid, dagli anticorpi monoclonali arriva una speranza concreta di guarigione. La sperimentazione è già stata avviata. Una... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre insi supera la quota di 5mila morti per il, dagliarriva una speranza concreta di guarigione. La sperimentazione è già stata avviata. Una...

Advertising

LegaSalvini : COVID CAMPANIA, “VACCINAZIONI ALLO STAFF DI DE LUCA”: INTERROGAZIONE DELLA LEGA - antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - Notiziedi_it : Covid, l’ordinanza di Speranza: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa - marcyrav : RT @riktroiani: Per approfondire -