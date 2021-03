Advertising

sportli26181512 : Clamoroso alla Fiorentina: Prandelli si è dimesso, torna Iachini: L'ex ct della Nazionale lascia la panchina della… - CorSport : Clamoroso alla #Fiorentina: #Prandelli si è dimesso, torna Iachini - VrBlueandyellow : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni - fonar_apteka : RT @spaziocalcio: Clamoroso alla #Fiorentina: si dimette Cesare #Prandelli! Torna Giuseppe #Iachini? #SerieA - rouxgianlucagm1 : @NickCecca Clamoroso alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso alla

Corriere dello Sport.it

FIRENZE -in casa Fiorentina: il tecnico Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni. Sulla panchina della Viola tornerà a sedersi Giuseppe ...... ma questa volta il motivo è davvero. L'attaccante del Bayern Monaco , in gol anche nel ... il ct del Camerun ha pensato che il giocatore non avesse voluto rispondereconvocazione, ...Clamoroso in casa Fiorentina: Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni e lascerà la panchina viola. Il tecnico di Orzinuovi saluta Firenze a due giorni dal ko contro il Milan, dopo aver colleziona ...Clamoroso Fiorentina, novità in panchina: Prandelli si dimette, Commisso avrebbe deciso di richiamare Iachini alla guida della squadra ...