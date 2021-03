Cecchi Paone contro Zenga: “Ma sei scemo? Parla di pallone e non di scienza, ignorante” (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, domenica scorsa è stato ospite di ‘Live non è la D’Urso’ in collegamento da Dubai per Parlare della sua esperienza con un vaccino cinese: “Ho scelto quello cinese perché è il più disponibile qui. L’ho scelto qui perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l’epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c’è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le distanze vengono sempre rispettate, chi non le rispetta paga per davvero. Ma tutti i lavoratori nella ristorazione sono stati vaccinati e le scuole sono aperte. Dovrò fare la seconda dose del vaccino dopo 21-28 giorni dal primo richiamo e non ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex portiere dell’Inter, Walter, domenica scorsa è stato ospite di ‘Live non è la D’Urso’ in collegamento da Dubai perre della sua esperienza con un vaccino cinese: “Ho scelto quello cinese perché è il più disponibile qui. L’ho scelto qui perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l’epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c’è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le distanze vengono sempre rispettate, chi non le rispetta paga per davvero. Ma tutti i lavoratori nella ristorazione sono stati vaccinati e le scuole sono aperte. Dovrò fare la seconda dose del vaccino dopo 21-28 giorni dal primo richiamo e non ...

MarioDeSanctis5 : @ArmoniosiAccent @eleaugusta Ecco perché serve un Putin,, qui in Italia fanno parlare Cecchi Paone,Luxsuria come ca… - matty23_ : @sportface2016 cecchi paone uno di noi !!!! cecchi paone uno di noi !!!! cecchi paone uno di noi !!!!cecchi paone uno di noi !!!! - enricoI00 : Cecchi Paone e Varriale che menano Zenga, pagherei - FraPol12 : RT @sportface2016: Cecchi Paone contro #Zenga: 'Ma sei scemo? Parla di pallone e non di scienza, ignorante' - enricoI00 : RT @sportface2016: Cecchi Paone contro #Zenga: 'Ma sei scemo? Parla di pallone e non di scienza, ignorante' -