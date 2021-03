Brad Pitt, «devastato» per le accuse di violenze domestiche. E sempre più lontano dai figli (Di martedì 23 marzo 2021) Ha scelto il silenzio per alcuni giorni, ma alla fine Brad Pitt non ha potuto fare a meno di intervenire nella complessa e spinosa questione delle accuse di violenze domestiche rivoltegli da Angelina Jolie e dal primogenito Maddox, 19 anni, che ha testimoniato contro il padre. «Ha il cuore spezzato per il fatto che Angelina abbia seguito questa strada, dopo il loro matrimonio sono rimaste un sacco di emozioni», ha fatto sapere una fonte vicina all’attore a Page Six. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Ha scelto il silenzio per alcuni giorni, ma alla fine Brad Pitt non ha potuto fare a meno di intervenire nella complessa e spinosa questione delle accuse di violenze domestiche rivoltegli da Angelina Jolie e dal primogenito Maddox, 19 anni, che ha testimoniato contro il padre. «Ha il cuore spezzato per il fatto che Angelina abbia seguito questa strada, dopo il loro matrimonio sono rimaste un sacco di emozioni», ha fatto sapere una fonte vicina all’attore a Page Six.

