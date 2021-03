(Di martedì 23 marzo 2021) Una vita da film. Nel bene e nel male. Tra gloria sportiva ed errori pesanti fuori dal ring., il leggendario pugile campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1996, in unatvda Hulu e, tra gli altri, anche dae Antoine Fuqua. Il progetto del film era partito, sotto forma di idee embrionali, già nel 2014. La scorsa estate, inoltre, erano anche circolati alcuni scatti che mostravano l’allenamento dell’attore cinquantatreenne (premio Oscar nel 2005 per “Ray” e protagonista di altri film come “Django Unchained”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro” e “Sleepless”) per impersonare “Iron”. Con il quale, tra le altre cose, la ...

Advertising

OA_Sport : #Boxe, Jamie #Foxx interpreterà Mike #Tyson in una serie prodotta da Martin #Scorsese -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Jamie

In realtà Scorsese sa poco e niente di, ma quello che non vuole è riprendere gli incontri dal ...nonostante Hollywood approfondimento Martin Scorsese regista del biopic su Mike Tyson con...Nell'opera in cui il ruolo del protagonista è stato interpretato daFoxx, Franco Nero è ... Questo perché un paio di anni fa avrei dovuto fare un film in Italia sui bambini e lacon Enzo ...L'attore, cantante e produttore discografico Jamie Foxx interpreta Mike Tyson in una serie biografica sul campione del mondo di boxe dei pesi massimi 'Iron Mike'. Il progetto è iniziato nel 2014 e avr ...Il tanto atteso progetto sulla vita di Mike Tyson, che vanterà tra i produttori anche Martin Scorsese, si farà, e avrà come protagonista Jamie Foxx.