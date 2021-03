Vaccini, il governo in pressing sulle Regioni per accelerare. Figliuolo: “Entro 24ore un milione di dosi Pfizer” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’accelerazione della campagna vaccinale è stata al cEntro di un vertice al quale hanno preso parte nella giornata di oggi, 22 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Il governo punta a superare tutte le problematiche relative all’approvvigionamento di Vaccini e e alle consegne per recuperare il tempo perduto dopo la sospensione di AstraZeneca. Durante il vertice, Figliuolo ha comunicato al premier che Entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni. Si tratta del lotto più consistente finora spedito in Italia, che verrà distribuito in 214 strutture sanitare in tutto ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) L’accelerazione della campagna vaccinale è stata al cdi un vertice al quale hanno preso parte nella giornata di oggi, 22 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il generale Francesco Paoloe il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Ilpunta a superare tutte le problematiche relative all’approvvigionamento die e alle consegne per recuperare il tempo perduto dopo la sospensione di AstraZeneca. Durante il vertice,ha comunicato al premier chele prossime 24 ore circa undidel vaccinoverranno distribuite alle. Si tratta del lotto più consistente finora spedito in Italia, che verrà distribuito in 214 strutture sanitare in tutto ...

