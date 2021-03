Sport: Vezzali, 'protocollo con Miur per potenziare impiantistica scolastica' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "E' mio preciso interesse avviare con urgenza un'interlocuzione con il Miur per fare un protocollo d'intesa per il censimento dell'impiantistica scolastica Sportiva al fine di potenziare gli impianti Sportivi scolastici". Sono le parole della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali nel corso dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "E' mio preciso interesse avviare con urgenza un'interlocuzione con ilper fare und'intesa per il censimento dell'iva al fine digli impiantiivi scolastici". Sono le parole della sottosegretaria alloValentinanel corso dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza.

Advertising

matteosalvinimi : Con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, a lei l’augurio di buon lavoro: il settore soffre e ha voglia… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT - Vezzali: 'Recovery plan? Per lo sport serve una cifra più equa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT - Vezzali: 'Recovery plan? Per lo sport serve una cifra più equa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORT - Vezzali: 'Recovery plan? Per lo sport serve una cifra più equa' - napolimagazine : SPORT - Vezzali: 'Recovery plan? Per lo sport serve una cifra più equa' -