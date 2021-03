Sara Tommasi dice addio ai film per adulti

(Di lunedì 22 marzo 2021) Fiori d’arancio per: la showgirl e il suo manager Antonio Orso sono convolati a nozze domenica scorsa a Massa Martana, in Umbria. Cerimonia e festeggiamenti ristretti e nel rispetto delle vigenti norme anticovid. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

LadyNews_ : #SaraTommasi si è sposata con il suo manager #AntonioOrso: sarà la volta buona? - Peppe803 : RT @FonteUfficiale: E' stata la stessa Sara a pubblicare una foto scattata all’ esterno del municipio - 24Trends_Italia : 1. Istanze online - 100M+ 2. Sara Tommasi matrimonio - 20M+ 3. Sciopero Amazon - 20M+ 4. Morra - 20M+ 5. Riccardo F… - davide1412 : Si è sposata pure Sara Tommasi - RitaC70 : Sara Tommasi si è sposata: matrimonio in Umbria con Antonio Orso -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Tommasi

A guidarli saranno i docenti in laboratori di scrittura e creazioni artistiche, insieme alla psicologa Martina Bascià, la pedagogista Patrizia Apos, l'animatore sociale Marco, l'educatrice e ...A guidarli saranno i docenti in laboratori di scrittura e creazioni artistiche, insieme alla psicologa Martina Bascià , la pedagogista Patrizia Apos , l'animatore sociale Marco, l'educatrice ...Sara Tommasi si è sposata con il suo manager Antonio Orso. Il matrimonio civile si è celebrato domenica 21 marzo a Massa Martana in provincia di Perugia. L’ex schedina di Quelli che il calcio ed ex ...Sara Tommasi in bianco. L'ex schedina di "Quelli che il calcio" ha sposato il suo manager e compagno Antonio Orso. I due hanno detto "sì" ...