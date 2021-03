Oggi è un altro giorno, Filippo Magnini e le accuse: “Io non mollo mai” (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha inizio una nuova settimana, e come di consueto torna l’appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di questa puntata, protagonista assoluto è Filippo Magnini: l’ex nuotatore, da poco diventato papà per la prima volta, si è raccontato a tutto tondo. Oltre ad essere stato un grandissimo campione, Magnini ha più volte fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo la lunga relazione con Federica Pellegrini, ha infatti ritrovato l’amore con la splendida showgirl Giorgia Palmas: i due avrebbero già voluto coronare il loro sogno con un matrimonio da favola, ma i loro progetti si sono infranti per ben due volte a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Tuttavia, proprio in questo anno ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha inizio una nuova settimana, e come di consueto torna l’appuntamento pomeridiano conè un, lo show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di questa puntata, protagonista assoluto è: l’ex nuotatore, da poco diventato papà per la prima volta, si è raccontato a tutto tondo. Oltre ad essere stato un grandissimo campione,ha più volte fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo la lunga relazione con Federica Pellegrini, ha infatti ritrovato l’amore con la splendida showgirl Giorgia Palmas: i due avrebbero già voluto coronare il loro sogno con un matrimonio da favola, ma i loro progetti si sono infranti per ben due volte a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Tuttavia, proprio in questo anno ...

