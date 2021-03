Meteo Roma | la primavera ci riprova a partire dal fine settimana

(Di lunedì 22 marzo 2021) Le previsioniprospettano il ritorno di un clima primaverile nel corso delsu. Ancora questaavremo temperature notturne piuttosto rigide, con la possibilità di brinate, se non anche di deboli gelate. Il vento soffierà ancora sostenuto la giornata di martedì, mentre nei giorni successivi tenderà ad attenuarsi. La colonnina di mercurio al pomeriggio comincerà a divenire mite ada mercoledì, quando sarà superata la soglia dei 15°C. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con tendenza a nuvolosità irregolare, mentre sono esclusi piovaschi tra sabato e domenica. Martedì 23: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 4°C a 13°C Vento: in media da Nord/Nord-Est 15 Km/h, raffiche massime 54 Km/h Mercoledì 24: sereno. Temperatura da 1°C a ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Le previsioni meteo prospettano il ritorno di un clima primaverile nel corso del fine settimana su Roma. Ancora questa settimana avremo temperature notturne piuttosto rigide, con la possibilità di ...