Masters1000 Miami: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio con Michael Mmoh, poi Benoit Paire (Di lunedì 22 marzo 2021) Urna tutto sommato non cattiva con Lorenzo Musetti nel torneo ATP Masters 1000 di Miami: sul cemento della Florida l’azzurro, entrato direttamente nel tabellone principale grazie ad una lunga serie di forfait, all’Esordio incontrerà la wild card statunitense Michael Mmoh. Di certo non un avversario insormontabile per Musetti, visto il periodo di forma palesato ad Acapulco, ed anche il secondo turno potrebbe non essere così duro, visti i nomi delle 32 teste di serie dl tabellone a 96 americano: in caso di successo l’azzurro affronterà il francese Benoit Paire, numero 23 del seeding. In caso di nuovo successo l’asticella si alzerebbe ai sedicesimi, con il confronto con il cileno Cristian Garin, testa di ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Urna tutto sommato non cattiva connel torneo ATP Masters 1000 di: sul cemento della Florida l’azzurro, entrato direttamente nelprincipale grazie ad una lunga serie di forfait, all’incontrerà la wild card statunitense. Di certo non un avversario insormontabile per, visto il periodo di forma palesato ad Acapulco, ed anche il secondo turno potrebbe non essere così duro, visti i nomi delle 32 teste di serie dla 96 americano: in caso di successo l’azzurro affronterà il francese, numero 23 del seeding. In caso di nuovo successo l’asticella si alzerebbe ai sedicesimi, con il confronto con il cileno Cristian Garin, testa di ...

Advertising

zazoomblog : Masters1000 Miami: sorteggio e tabellone italiani. Sinner attende Koepfer. Buon esordio per Musetti Fognini vede Ka… - OA_Sport : #Miami #tenins Medvedev il favorito con un tabellone non impossibile, insidie nel 2° turno per Sinner e Musetti aff… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Contrordine: Matteo #Berrettini si è cancellato dal #Masters1000 di #Miami ? #MiamiOpen #tennis @sportface2016 https://… - infoitsport : Masters1000 Miami 2021, Matteo Berrettini rinuncia al torneo in Florida. Possibile rientro a Montecarlo - zazoomblog : Masters1000 Miami 2021 Matteo Berrettini rinuncia al torneo in Florida. Possibile rientro a Montecarlo -… -