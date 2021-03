Massimina | Zingaretti e Valeriani visitano cantiere Piani di Zona

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicolae l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano, hanno fatto un sopralluogo neldel Piano didi, nel Municipio XI, dove la Regione e Astral hanno avviato i lavori per il completamento della rete viaria, della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e della segnaletica. L’intervento rientra nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei diversididelle periferie di Roma. In particolare, il primo lotto di lavori sta interessando i quartieri di Settecamini-Casal Bianco, Monte Stallonara eper un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro per ...

... nel cantiere di Settecamini a Casal Bianco, il Presidente della Regione Lazio, Nicola, ... i primi Piani di zona ad aprire i cantieri sono infatti Monte Stallonara enel Municipio ...... presenti il governatore Nicola, Massimiliano Valeriani assessore regionale alle ... I primi Piani di zona che ospiteranno le prime gru ed escavatrici sono Monte Stallonara e, nel ...Era questo il suo slogan quando venne a Massimina, insieme a Grillo, ricorda? Oggi alla luce di questa indagine è troppo facile fare come Ponzio Pilato: ognuno ha le sue responsabilità, sia lei che ...Al via i cantieri per il completamento dei piani di zona in molti quadranti della città di Roma con un investimento di circa 56 milioni di euro, che la ...