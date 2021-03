L’ex Juventus Tacchinardi torna in panchina: è fatta con il Fano (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ una situazione delicata in casa Fano, la squadra è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Virtus Verona e l’allenatore Flavio Destro ha deciso di dimettersi. Al suo posto è stato scelto L’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi. La conferma è arrivata direttamente dal club: “L’Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessio Tacchinardi per la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ una situazione delicata in casa, la squadra è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Virtus Verona e l’allenatore Flavio Destro ha deciso di dimettersi. Al suo posto è stato sceltocalciatore della, Alessio. La conferma è arrivata direttamente dal club: “L’Almacomunica di aver raggiunto l’accordo con Alessioper la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale,ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato ...

Advertising

sportli26181512 : Tacchinardi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Fano in Serie C: L'ex centrocampista della Juventus è stat… - viverefano : Sempre più Alma, sempre più Juventus: l'ex bianconero Tacchinardi è il nuovo allenatore del club fanese… - NotizieIN : Juventus: esonero Pirlo vicino? Ex allenatore: “Gli è mancata l’esperienza…” - CalcioIN : Juventus: esonero Pirlo vicino? Ex allenatore: “Gli è mancata l’esperienza…” - infoitsport : La Juventus fa godere l’ex bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Juventus Juventus, una scelta in stile Real-Barça: il fantasma di Pirlo su Sarri la Repubblica