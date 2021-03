Letta è una buona notizia per i LibDem, ma non può sostituirli (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ritorno di Enrico Letta è stato accolto con articoli dai toni entusiastici, se non addirittura epici. Non è certo una novità. A ogni cambio di segretario del Pd parte un rituale consolidato: proclami sempre uguali (“torniamo nelle sezioni”, “concentriamoci sui nostri temi”, “consultiamo la base”, “diventiamo più inclusivi”), un clima di (precario) sostegno unitario delle diverse correnti e qualche settimana di luna di miele con la stampa, che immediatamente battezza il neoeletto come salvatore della patria. Letta non fa eccezione. Vari editorialisti hanno addirittura affermato che sotto la sua guida il Pd può tornare alla vocazione maggioritaria e assorbire i movimenti riformatori e centristi. E questo entusiasmo ha contagiato persino qualche esponente del mondo LibDem. Non è così. Intendiamoci, l’arrivo di Letta ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ritorno di Enricoè stato accolto con articoli dai toni entusiastici, se non addirittura epici. Non è certo una novità. A ogni cambio di segretario del Pd parte un rituale consolidato: proclami sempre uguali (“torniamo nelle sezioni”, “concentriamoci sui nostri temi”, “consultiamo la base”, “diventiamo più inclusivi”), un clima di (precario) sostegno unitario delle diverse correnti e qualche settimana di luna di miele con la stampa, che immediatamente battezza il neoeletto come salvatore della patria.non fa eccezione. Vari editorialisti hanno addirittura affermato che sotto la sua guida il Pd può tornare alla vocazione maggioritaria e assorbire i movimenti riformatori e centristi. E questo entusiasmo ha contagiato persino qualche esponente del mondo. Non è così. Intendiamoci, l’arrivo di...

